В Туркестанской области полицейские с помощью дрона выявили факт незаконного выброса бытовых отходов. Установлено, что 42-летний мужчина незаконно выбросил мусор на открытой площадке вдоль улицы Дала базар в Сайрамском районе. Общий объем отходов составил около 7 тонн.

В отношении нарушителя приняли соответствующие административные меры. Кроме того, он самостоятельно убрал отходы и привел территорию в порядок.

Полицейские продолжают работу по предупреждению правонарушений и обеспечению чистоты окружающей среды. Использование современных средств наблюдения позволяет эффективнее выявлять нарушения и поддерживать общественный порядок.

Полиция напоминает: выброс бытовых отходов в неустановленных местах запрещен законом. Каждый житель обязан ответственно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту.