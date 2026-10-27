Подозреваемого в серии мошенничеств при изготовлении мебели установили в Актобе

Заказывая мебель по индивидуальным размерам, люди рассчитывают получить качественный результат в оговоренные сроки. Однако иногда вместо новой мебели заказчики остаются без денег и вынуждены обращаться в полицию.

В Актобе сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили и доставили в отдел полиции 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств.

По данным следствия, мужчина под предлогом изготовления мебели завладел денежными средствами одного из заказчиков на сумму свыше 3 млн тенге. В ходе расследования установлена его возможная причастность к 15 аналогичным эпизодам.

В настоящее время по фактам мошенничества проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных потерпевших.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность при заказе мебели и других услуг. Перед заключением сделки рекомендуется проверять репутацию исполнителя, оформлять договор с указанием сроков, стоимости и условий выполнения работ, а также сохранять документы, подтверждающие передачу денежных средств.