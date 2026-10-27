Старый шкаф и мебель оставили во дворе: соседей привлекли к ответственности в Караганде

Камеры Центра оперативного управления в Караганде зафиксировали два случая нарушения правил благоустройства во дворе одного из жилых домов.

В первой половине дня один из местных жителей вынес и оставил на прилегающей территории старый шкаф. Позже его примеру последовала соседка, которая также избавилась от ненужной крупногабаритной мебели под объективами видеокамер.

Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей. В отношении обоих карагандинцев составлены административные протоколы. Горожане своими силами вывезли выброшенную мебель на специализированный полигон.

Полиция напоминает: крупногабаритные и строительные отходы запрещено выбрасывать в обычные контейнеры и оставлять на придомовых площадках. Их вывоз жильцы должны организовывать самостоятельно.