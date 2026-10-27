Акция "Чистый город" объединила полицию и молодежь в Кокшетау

В Кокшетау в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Безопасный дом” прошла акция “Чистый город”, объединившая сотрудников полиции, представителей общественности и активную молодежь.

Мероприятие стартовало с общего развода на площадке управления полиции города Кокшетау. К участковым инспекторам и сотрудникам по противодействию наркопреступности присоединились члены Совета по профилактике наркоправонарушений при департаменте полиции Акмолинской области, представители молодежного крыла “Жастар Рухы” и волонтеры.

После инструктажа участники разделились на группы и вместе с полицейскими направились в жилые массивы города. Они обходили дома, дворы и подъезды, общались с жителями, раздавали информационные буклеты, разъясняли меры предупреждения бытового насилия, ответственность за правонарушения и порядок обращения за помощью.

Особое внимание уделялось профилактике наркопреступлений. Сотрудники профильного подразделения обследовали жилой сектор на предмет возможного размещения подпольных нарколабораторий, а также выявляли надписи и граффити с рекламой наркотиков и ссылками на запрещенные интернет-ресурсы. В результате было выявлено и закрашено четыре наркограффити.

Главный посыл акции прост: безопасность зависит не только от работы полиции, но и от неравнодушия самих граждан. Чистота подъезда, безопасный двор и благополучие в семье являются основой порядка и уюта в городе.

Подобные мероприятия способствуют предупреждению правонарушений и укрепляют взаимодействие полиции с населением, вовлекая молодежь в решение вопросов общественной безопасности.