В районе Маканшы области Абай во время возгораний сухой травы и камыша сотрудники полиции совместно со спасателями помогали обеспечивать безопасность сельчан и их хозяйств.

Пока спасатели боролись с огнем, полицейские поддерживали связь с местными жителями, разъясняли обстановку и порядок действий в случае приближения пожара к населенным пунктам. Сельчанам также объясняли возможные пути эвакуации. Вместе с владельцами хозяйств сотрудники полиции отгоняли скот в безопасные загоны, чтобы животные не оказались в зоне огня.

По имеющимся данным, вблизи села Кабанбай в октябре зарегистрированы два отдельных возгорания.

Первое произошло 19 октября в 15 километрах от села. Огонь охватил камышисто-болотистую местность на площади 1500 гектаров. Пожар локализовали 21 октября.

Второе возгорание выявили 25 октября в 13:40 при мониторинге геосервиса АО “Ғарыш Сапары”. Термальная точка находилась на территории Кабанбайского сельского округа, в 12 километрах от села Кабанбай. Площадь возгорания сухой травы составила 60 гектаров. В тот же день в 21:11 пожар локализовали.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела полиции района Маканшы.