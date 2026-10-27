На 20 суток арестовали пьяного водителя электровелосипеда в Петропавловске

Поздним вечером на улице Воровского сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска остановили 37-летнего жителя Акмолинской области, управлявшего электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя незамедлительно задержали и доставили в подразделение полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.

Поскольку гражданин не имел права управления транспортными средствами, в отношении него составили протокол. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.

Полиция напоминает: нетрезвый водитель электровелосипеда — потенциальный виновник тяжелого ДТП. Высокая скорость и отсутствие защиты делают подобные нарушения в темное время суток прямой угрозой жизни как самого водителя, так и окружающих. За такие правонарушения предусмотрена строгая ответственность, а принцип “Закон и порядок” неукоснительно действует для каждого участника дорожного движения.