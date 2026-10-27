Рейды по профилактике правонарушений среди подростков продолжаются в Павлодарской области

Полицейские ежедневно проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, а также пресечение противоправных действий в отношении них.

С начала года сотрудники полиции выявили 2670 фактов нахождения несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. В отношении законных представителей составлены административные протоколы. С подростками проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения установленных требований и недопущения подобных нарушений в дальнейшем.

— К примеру, в Экибастузе в 23:20 в одном из заведений выявлен факт нахождения несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения законного представителя. За допущенное нарушение законный представитель подростка привлечен к административной ответственности. Кроме того, административный материал составлен в отношении администратора заведения, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Полицейские напоминают родителям о необходимости контролировать времяпрепровождение своих детей и уделять особое внимание их безопасности. Нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых может представлять угрозу для их жизни и здоровья.