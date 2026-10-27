Министерство внутренних дел продолжает работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в рамках принципа "Закон и Порядок".

С 5 октября по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный дом". Его главная цель - предупреждение правонарушений в жилом секторе, выявление нарушений законодательства, а также укрепление взаимодействия полиции с населением. За время проведения мероприятия сотрудники полиции обошли порядка 249 тысяч жилых объектов, в том числе 12,5 тысяч арендных квартир. В ходе проверок пресечено около девяти тысяч фактов проживания без регистрации. К административной ответственности привлечены 7 189 иностранных граждан. В органы полиции доставлены 2 128 лиц без определенного места жительства.

Особое внимание уделяется профилактике квартирных краж, интернет-мошенничества и других правонарушений. Полицейские распространили более 223 тысяч информационных памяток с рекомендациями по защите имущества и личной безопасности. Кроме того, по всей стране проведено свыше восьми тысяч встреч с населением, в которых приняли участие почти 160 тысяч граждан. Важной частью профилактической работы стала обратная связь с жителями. Через специальные QR-коды и чаты в полицию поступило 2 693 обращения и предложения. По каждому из них приняты соответствующие меры реагирования.

Параллельно проводится работа с лицами, состоящими на профилактическом учете. Проверено порядка шести тысяч подучетных граждан, пресечено 1 511 нарушений.

Отдельное направление мероприятия - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе рейдов сотрудниками полиции пресечено 3 883 факта нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время. 396 подростков помещены в центры адаптации несовершеннолетних. При этом ответственность за безопасность детей несут не только родители и законные представители, но и владельцы развлекательных заведений, допускающие нарушения установленных требований. Так, в городе Алматы сотрудники полиции выявили факт нахождения несовершеннолетнего в кафе с нарушением установленных законом ограничений. В отношении владельца заведения возбуждено административное производство по части 2 статьи 132 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, деятельность кафе приостановлена на 10 суток.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный дом" продлится до 5 ноября.

Еще одно важное направление работы МВД - розыск преступников и установление местонахождения без вести пропавших граждан.

За девять месяцев 2026 года сотрудникам полиции удалось установить местонахождение более 17 тысяч человек, числившихся пропавшими без вести. Кроме того, задержан 1 031 подозреваемый, находившийся в розыске правоохранительных органов Казахстана. В их числе - 67-летний мужчина, задержанный в Астане. Его разыскивали по подозрению в мошенничестве. По материалам дела, еще в 2018 году в Караганде он под предлогом продажи вывез со склада коммерческой организации товар стоимостью более 401 млн тенге.

Розыскная работа ведется и в отношении лиц, скрывающихся от правоохранительных органов других государств. Так, на территории Казахстана задержаны 537 человек, разыскиваемых странами СНГ и дальнего зарубежья. Один из таких случаев зарегистрирован в Алматы. Полицейские задержали 45-летнего иностранца, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 1,3 млрд тенге. В 2023 году в Бишкеке он под предлогом организации доставки косметической продукции из Южной Кореи завладел денежными средствами потерпевшего.

- Полиция продолжит работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Соблюдайте закон и порядок, берегите себя и своих близких! - отметили в МВД.