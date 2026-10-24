В Казахстане учреждена ведомственная медаль МВД "Халық қаһарманы Ғазиз Байтасов"

Подвиг, который навсегда останется в памяти народа... Капитан полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни защитил мирных граждан, проявив исключительное мужество, самоотверженность и верность служебному долгу. Его героический поступок навсегда вписан в историю Казахстана и служит примером беззаветного служения Родине.

По поручению Главы государства в честь героя учреждена ведомственная медаль МВД "Халық қаһарманы Ғазиз Байтасов".

Первый экземпляр медали в знак уважения и признательности передан супруге героя Гульжамал Тажиевой.

Впредь этой медалью будут награждаться сотрудники органов внутренних дел, проявившие мужество и героизм при исполнении служебного долга.

Память о настоящих героях не подвластна времени. Их имена навсегда остаются в сердцах народа.