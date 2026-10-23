Столичным школьникам рассказали о силе искусства и выборе здорового образа жизни в Астане

Полицейские провели мотивационную встречу с учащимися общеобразовательной школы № 101. Мероприятие было направлено на профилактику наркоправонарушений, популяризацию здорового образа жизни и формирование правильных жизненных ценностей у подрастающего поколения.

Почетным гостем встречи стал Алибек Кайырбек — член Совета по профилактике наркоправонарушений при департаменте полиции, лауреат международных конкурсов, домбрист и артист Национального театра имени К. Куанышпаева.

Гость поделился со школьниками своим творческим путем, рассказал о достижениях и значении национального искусства в сохранении культурного наследия. Особый интерес вызвали истории о том, как он исполнял казахские кюи на вершинах гор Европы и Африки, а также Гималаев и Памира.

В ходе встречи особое внимание уделили вопросам патриотизма, целеустремленности и осознанного выбора жизненного пути. На личном примере приглашенный гость показал, что упорный труд, преданность своему делу и стремление к новым вершинам помогают добиваться высоких результатов и достойно представлять национальную культуру на международном уровне.

Подобные встречи помогают молодежи находить положительные ориентиры, раскрывать свои способности и выбирать созидательный путь. Важно, чтобы подростки направляли энергию на учебу, творчество и спорт, ценили свое здоровье и понимали последствия употребления наркотиков и участия в наркоправонарушениях.

Полиция продолжает работу по профилактике наркоправонарушений среди молодежи, привлекая к ней представителей культуры, спорта и общественных деятелей. Общая задача — воспитать поколение, которое выбирает здоровье, образование, творчество и уважение к своей стране.