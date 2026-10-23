Подозреваемого в краже более 120 метров кабеля задержали в Караганде

В Караганде полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж сетевого оборудования. Мужчина действовал под видом технического специалиста, проводящего плановое обслуживание.

На одной из улиц города камеры датчика движения зафиксировали мужчину, который работал с коммуникациями. Жильцы приняли его за сотрудника провайдера, выполняющего модернизацию линии. Однако вскоре после его ухода в домах пропали интернет и связь. Подобный случай повторился еще дважды.

Заподозрив неладное, жильцы вызвали аварийную бригаду. Прибывшие мастера установили причину сбоя: неизвестный срезал и увозил сетевой кабель. В общей сложности было похищено более 120 метров провода.

Представители пострадавшей телекоммуникационной компании обратились в полицию. Суммарный ущерб составил свыше 1,2 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции Караганды установили личность и местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, похищенное имущество 26-летний житель города уже успел сдать в ближайший пункт приема металлолома.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории Карагандинской области.