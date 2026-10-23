В преддверии Дня Республики в ВКО открылся новый полицейский класс "Жас сақшы"

В преддверии Дня Республики в средней школе № 9 города Алтай открылся класс “Жас сақшы” имени старшего лейтенанта Александра Дмитриевича Сидорова, погибшего при исполнении служебного долга. Учащимися класса стали 17 школьников 7-го “Б” класса.

Приняв присягу, ребята подтвердили готовность соблюдать дисциплину, уважать права окружающих и ответственно относиться к своим поступкам. Для них это не только новые знания, но и возможность лучше понять значение закона и личной ответственности перед обществом.

Программа класса предусматривает изучение законодательства Республики Казахстан, правовые занятия, встречи с сотрудниками полиции и участие в общественно значимых мероприятиях. Особое внимание будет уделяться профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, формированию правовой культуры, духовно-нравственному воспитанию и патриотизму.

Имя старшего лейтенанта Александра Сидорова станет для школьников примером мужества, верности долгу и самоотверженного служения людям. Такие примеры помогают молодому поколению осознать, что любовь к Родине проявляется не только в словах, но и в поступках, готовности защищать справедливость и приносить пользу обществу.

Новый полицейский класс открыт в рамках проекта “Закон и порядок” и единой воспитательной программы “Адал азамат”. Сегодня в Восточно-Казахстанской области действуют 25 таких классов, в которых обучаются около 500 школьников.

Уважение к закону, ответственность за свои поступки и верность Родине формируются с юных лет. Именно из этих ценностей складывается будущее страны, в котором честь, справедливость и закон остаются неизменными ориентирами.