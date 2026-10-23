Водителя привлекли к ответственности за опасный маневр в Павлодарской области

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по улице Катаева, не убедился в безопасности маневра и создал аварийную ситуацию.

По данному факту водителя привлекли к административной ответственности.

С начала года за нарушения правил маневрирования к административной ответственности привлечены 727 водителей.

Полиция напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать внезапных обгонов, перестроений и других резких маневров, которые могут привести к аварийным ситуациям.