Полицейские не допустили распространения более трех килограммов мефедрона в Астане

На въезде в Астану полицейские пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков. На одном из постов остановили автомобиль Toyota под управлением 44-летнего мужчины, подозреваемого в хранении и перевозке наркотических средств с целью дальнейшего сбыта.

В ходе обыска автомобиля в салоне обнаружили и изъяли шесть брикетов с порошкообразным веществом, имевшим характерный запах. Позже задержанный указал места в городе, где ранее оставил так называемые закладки. Все обнаруженные вещества изъяли. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. Его общий вес составил более трех килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Установлено, что мужчина выполнял роль перевозчика и планировал передать наркотики для дальнейшего распространения. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Полиция напоминает, что незаконный оборот наркотических средств влечет уголовную ответственность. Работа по выявлению и пресечению наркопреступлений продолжается в рамках ОПМ “Қарасора”.