Уважение к другим начинается с тебя: МВД запустило новый ролик

Иногда, чтобы понять последствия своих поступков, достаточно однажды оказаться по другую сторону ситуации. В новом ролике МВД - простая жизненная история. Болеющая мама просит сына закрыть окно: с улицы доносятся громкая музыка, шум машин и визг шин. Ей нужен покой. И в этот момент парень вспоминает себя. Ночные поездки, громкую музыку, дрифт, шум во дворах… То, что казалось обычным развлечением, для кого-то в это же время могло быть бессонной ночью, стрессом и даже угрозой безопасности.

Мы не всегда видим тех, кому мешаем. За соседним окном может спать ребенок, отдыхать пожилой человек, восстанавливаться после болезни чья-то мама. А на дороге рядом с нами находятся люди, которые просто хотят безопасно добраться домой.

Громкая музыка, крики и другой шум в ночное время нарушают покой окружающих. За нарушение тишины предусмотрена ответственность по статье 437 КоАП РК.

Дрифт на дорогах - тоже не безобидное развлечение. Резкие и опасные маневры создают угрозу не только для самого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников движения.

- Уважение начинается с простых вещей: не мешать другим отдыхать, соблюдать правила и помнить, что рядом с нами - люди. Соблюдайте тишину. Соблюдайте ПДД. Берегите себя и окружающих, - отметили в Министерстве внутренних дел.