Чтобы оставить хорошее впечатление о своей стране, порой достаточно простого человеческого участия, доброты и заботы.

Во время путешествия по Актюбинской области туристы из Китая обратились за помощью к заместителю командира роты патрульной полиции Бекжану Елеусизову.

Иностранные гости хотели узнать, как добраться до нужного места. Полицейский подробно объяснил маршрут и напомнил о мерах предосторожности в дороге.

Казалось бы, обычная ситуация. Но именно из таких моментов складывается впечатление о стране. Внимательность, доброжелательность и искреннее желание помочь оставили у туристов самые теплые эмоции.

Ведь гостеприимство Казахстана — это не только красота его природы, но и люди, которые встречают гостей с открытым сердцем.

Такие поступки не требуют громких слов, но говорят о многом. Они укрепляют доверие и помогают иностранным гостям увезти с собой добрые воспоминания о нашей стране.