Проник в магазин через вентиляционное окно: в Астане установили подозреваемого в краже

В ночное время неизвестный проник в торговый объект через наружное окно и тайно похитил денежные средства и продукты питания.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и восстановили действия подозреваемого. На видеозаписях видно, что он проник внутрь через незапирающееся вентиляционное окно. С внешней стороны окна был установлен рекламный баннер, который позволил злоумышленнику скрыть свои действия от посторонних глаз.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен житель столицы, причастный к совершению кражи. По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция призывает предпринимателей уделять особое внимание безопасности торговых объектов, регулярно проверять исправность окон и дверей, а также обеспечивать бесперебойную работу систем видеонаблюдения.

Полиция напоминает, что даже незначительные упущения в обеспечении безопасности магазина могут создать условия для совершения преступления. В связи с этим необходимо соблюдать требования безопасности торговых объектов и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях.