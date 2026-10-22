Обращения жителей через QR-коды помогли выявить правонарушения в Астане

В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасный дом”, направленное на повышение уровня общественной безопасности и укрепление взаимодействия полиции с населением.

Для обеспечения эффективной обратной связи разработаны QR-коды, с помощью которых жители могут направлять предложения и сообщать о проблемах, связанных с безопасностью в жилых комплексах и на дворовых территориях.

На сегодняшний день через QR-коды поступил ряд обращений, по которым полицейские провели проверки и выявили правонарушения.

Так, благодаря обращению гражданина установлен 52-летний мужчина, который, находясь в автобусе, употреблял насвай и выплюнул его прямо в салоне общественного транспорта, загрязнив его. По данному факту в отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Его поместили в комнату временного задержания, а по решению суда назначили административный арест сроком на 10 суток.

При проверке другого обращения в одном из жилых комплексов столицы выявлен 43-летний мужчина, нарушивший установленные судом особые требования. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 10 суток.

Кроме того, установлен 44-летний житель столицы, который чистил рыбу на балконе общего пользования между восьмым и девятым этажами жилого комплекса, загрязняя общую территорию. По данному факту составлен административный протокол, материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Полиция призывает жителей активно участвовать в обеспечении общественной безопасности, направлять обращения через QR-коды и сообщать о проблемах, требующих внимания. Неравнодушие и совместная работа полиции и горожан помогают своевременно выявлять правонарушения и создавать безопасную и комфортную среду для всех жителей столицы.