Покупки в интернете: как не стать жертвой мошенников

В последнее время участились случаи мошенничества при онлайн-покупках.

Граждане находят нужные товары на сайтах объявлений, связываются с продавцами и переводят им полную или частичную предоплату. Однако после получения денег псевдопродавцы перестают выходить на связь, а покупатели остаются без товара и денег.

Чаще всего мошенники предлагают автозапчасти, мебель, одежду и другие востребованные товары.

Так, 42-летний житель Актобе переписывался через WhatsApp с продавцом, который предлагал контрактный двигатель. Поверив обещаниям, мужчина перевел 300 тысяч тенге. После этого продавец перестал отвечать.

В другом случае автолюбитель намеревался приобрести зимние шины. Под предлогом продажи товара мошенник завладел его деньгами — 160 тысячами тенге.

По данным фактам полиция проводит проверку. Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность при совершении покупок через интернет и не доверять сомнительным предложениям.

Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте меры предосторожности:

По возможности оплачивайте товар после его осмотра и получения.

Не переводите предоплату незнакомым продавцам.

Проверяйте профиль продавца, отзывы и историю объявлений.

С осторожностью относитесь к предложениям с подозрительно низкой ценой и требованием срочно перевести деньги.