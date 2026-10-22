ОПМ "Безопасная дорога": в трех областях пресекли около 700 нарушений ПДД

С 17 октября по 1 ноября текущего года на территории Павлодарской области, области Абай и Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”.

К мероприятию привлечены сотрудники полиции из других регионов.

За трое суток выявлено около 700 нарушений правил дорожного движения. В частности, 8 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 12 не имели права управления либо были лишены его.

Еще 34 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, двое выехали на полосу встречного движения.

По всем выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством.

Главная цель — не наказать, а предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить человеческие жизни.

— Уважаемые граждане! Призываем каждого строго соблюдать правила дорожного движения, беречь свою жизнь и заботиться о безопасности окружающих. Помните: одна ошибка на дороге может стоить человеческой жизни. Безопасность на дорогах — наша общая ответственность! — отметили в МВД.