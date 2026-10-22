Класс "Жас сақшы" открылся в школе Жарминского района области Абай

В преддверии Дня Республики, который отмечается 25 октября, в средней школе села Бакырчик Жарминского района в рамках единой воспитательной программы “Адал азамат” открылся класс “Жас сақшы”. Инициатива направлена на реализацию проекта “Закон и порядок”.

В состав нового класса вошли 14 учащихся. Основная цель инициативы — повышение правовой грамотности школьников, профилактика правонарушений среди подростков и формирование гражданской ответственности.

Деятельность класса “Жас сақшы” направлена на то, чтобы учащиеся лучше понимали свои права и обязанности, соблюдали общественный порядок, знали правила безопасности и осознавали важность соблюдения закона. Особое внимание будет уделяться развитию у школьников дисциплинированности, ответственности, честности и уважительного отношения к обществу.

В рамках работы класса планируется проведение воспитательных мероприятий, направленных на углубление правовых знаний учащихся, применение требований закона в повседневной жизни и профилактику правонарушений. Такая работа способствует формированию правовой культуры подростков и воспитанию ответственного отношения к собственным поступкам.

Открытие класса “Жас сақшы” — важная инициатива, направленная на совершенствование воспитательной работы в школе и популяризацию принципа “Закон и порядок” среди учащихся. Реализация проекта позволит укрепить уважение школьников к закону и поможет им осознать важность соблюдения общественного порядка и выполнения гражданских обязанностей.