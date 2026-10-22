Полицейские пресекли реализацию продукции с признаками контрафакта в Мангистауской области

Сотрудники департамента полиции Мангистауской области пресекли факт реализации продукции с признаками незаконного использования чужого товарного знака.

Основанием для проведения проверки стало обращение представителя правообладателя о возможной незаконной реализации продукции под указанным брендом на территории региона.

По данному факту начато досудебное расследование.

В ходе следственных мероприятий с санкции специализированного межрайонного следственного суда города Актау проведен обыск в торговом объекте, расположенном в промышленной зоне Мунайлинского района.

В результате полицейские обнаружили и изъяли 282 единицы продукции.

В настоящее время устанавливаются происхождение изъятой продукции, каналы ее поставки, хранения и реализации, а также другие лица, которые могут быть причастны к ее незаконному обороту.

Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Полиция предупреждает предпринимателей об ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и призывает приобретать продукцию исключительно у официальных поставщиков.