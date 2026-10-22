Полиция проводит встречи с населением в области Жетысу

Сотрудники управления полиции совместно с представителями прокуратуры продолжают проводить встречи с местными жителями, направленные на укрепление взаимодействия с населением и решение актуальных вопросов.

В ходе встреч выслушиваются мнения и обращения граждан, обсуждаются волнующие их проблемы, а также даются разъяснения по вопросам соблюдения законодательства и профилактики правонарушений.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения общественного порядка, предупреждения правонарушений и своевременного реагирования на обращения граждан.

Подобные встречи позволяют наладить открытый диалог с населением, выявить проблемные вопросы и выработать пути их решения.

Работа в данном направлении продолжается в рамках принципа “Закон и порядок”.