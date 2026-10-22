В Казахстане продолжается профилактическое мероприятие "Безопасный дом"

Более 170 тысяч домов и квартир проверили полицейские в рамках мероприятия "Безопасный дом".

- Уважаемые граждане! Сейчас по всей стране проходит профилактическое мероприятие "Безопасный дом". Наша главная задача - чтобы каждый из вас чувствовал себя спокойно дома, во дворе и на улице. За это время полицейские побывали более чем в 170 тысячах домов и квартир. Выяснилось, что восемь тысяч человек жили без регистрации.

Вместе с волонтерами мы очистили стены домов от 20 тысяч незаконных надписей и рисунков, чтобы наши дворы стали чище и уютнее. За хулиганство к ответственности привлечены более семи тысяч человек.

Мы проверили и адреса, на которые чаще всего жалуются соседи. Там выявили 400 человек в состоянии наркотического опьянения, все они привлечены к ответственности. А в городе Алматы полицейские пресекли нарколабораторию, возбуждено уголовное дело.

Мы знаем, как мешают отдыхать громкие звуки по ночам, рев моторов, опасные маневры и дрифт под окнами. Таких нарушений пресечено около двух тысяч.

Особая забота - это наши дети. За две недели удалось предотвратить три тысячи правонарушений среди подростков. 337 ребят направлены в центры адаптации, где им помогут специалисты.

Также мы проверили более 45 тысяч владельцев оружия и изъяли 62 единицы незарегистрированного оружия.

Но безопасность - это не только проверки и наказания. Нам важно слышать вас. Полицейские провели около семи тысяч встреч с жителями и получили более двух тысяч обращений. Каждое из них мы внимательно рассмотрели.

Уважаемые граждане! Если вы видите правонарушение или ситуацию, которая может навредить людям, не проходите мимо, сообщите в полицию. Ваш звонок может кого-то уберечь. Безопасный дом начинается с безопасного двора, внимательных соседей и нашей общей заботы друг о друге, - отметил председатель комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.