Водителя привлекли к ответственности за дрифт и проезд на красный свет в Астане
В ночное время сотрудники полиции выявили 25-летнего водителя, нарушившего правила дорожного движения.
Инцидент произошел около 02:20. Водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Бейбитшилик в направлении улицы Ауэзова, совершал дрифт, нарушая правила дорожного движения.
Кроме того, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым создав угрозу безопасности дорожного движения.
По данному факту в отношении водителя оформлены административные материалы.
Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных маневров на дорогах и подчиняться сигналам светофора.
Безответственное поведение на дороге может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Каждый водитель должен помнить об ответственности за свои действия.