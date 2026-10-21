Полиция призывает родителей усилить контроль за безопасностью детей в период каникул

В связи с завершением первого учебного периода у части учащихся столичных школ начинаются осенние каникулы. В этот период у несовершеннолетних увеличивается количество свободного времени, что требует повышенного внимания со стороны родителей и законных представителей.

В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения их безопасности и недопущения происшествий полиция Астаны призывает родителей уделить особое внимание организации досуга детей, контролю за их местонахождением и кругом общения.

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение установленных законодательством ограничений на пребывание несовершеннолетних вне жилища и в развлекательных заведениях в ночное время. Кроме того, родителям рекомендуется регулярно проводить с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения общественного порядка, правил дорожного движения и требований законодательства. Важно разъяснять несовершеннолетним недопустимость участия в конфликтах, противоправных действиях и иных ситуациях, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.

Полиция продолжает профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение их безопасности.

Полиция обращается к родителям и законным представителям с просьбой проявлять бдительность, контролировать досуг детей и не допускать их нахождения в общественных местах в ночное время с нарушением требований законодательства.

Безопасность несовершеннолетних — общая ответственность взрослых.