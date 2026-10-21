Полицейские не только ежедневно обеспечивают безопасность граждан, но и помогают тем, кто оказался в трудной ситуации. На этот раз стражи порядка помогли 69-летней женщине, которая заблудилась и не могла вспомнить свой адрес, вернуться к семье.

В Толебийском районе участковые инспекторы полиции Д. Сырлыбаев, Б. Омирсериков и Б. Ерментай во время обхода обслуживаемой территории заметили пожилую женщину, которая одна шла вдоль автодороги.

В ходе беседы полицейские выяснили, что у пенсионерки есть проблемы со здоровьем и она не может вспомнить, где живет. Стражи порядка доставили 69-летнюю женщину в пункт полиции, установили ее личность и помогли ей благополучно воссоединиться с семьей.

Трогательный момент попал на видео с нагрудного видеорегистратора полицейских. На записи слышно, как сотрудники полиции обращаются к пожилой женщине: “Мы же полицейские, чего вы боитесь? Отвезем вас домой, а то замерзнете”.

Этот случай стал примером того, как сотрудники полиции проявляют не только профессионализм, но и человечность, и сострадание к людям.