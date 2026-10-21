В Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасный дом”, направленное на обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и устранение факторов, способствующих совершению преступлений.

За 15 суток мероприятия сотрудники полиции посетили более 16 тысяч домовладений. В результате принятых мер полностью устранено 29 факторов риска.

Также выявлено 630 нарушений миграционного законодательства и установлены 583 иностранца, незаконно находившихся на территории страны. В отношении 303 из них подготовлены документы для выдворения за пределы страны по решению суда.

Кроме того, проведена проверка владельцев гражданского оружия, выявлены нарушения правил его хранения и регистрации. Из незаконного оборота изъято семь единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних. Так, выявлен 261 несовершеннолетний, находившийся в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

Профилактическая работа также продолжается в формате прямого взаимодействия с населением. Проведено 1 316 встреч с жителями, в которых приняли участие более 27 тысяч человек. Также распространено свыше 29 тысяч информационных памяток по профилактике краж, мошенничества и других правонарушений.

Профилактическая работа в этом направлении будет продолжена на системной основе.