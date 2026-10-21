605 нарушений правил благоустройства и чистоты за неделю пресекли в области Абай

В области Абай на системной основе продолжается работа по обеспечению общественного порядка и соблюдению требований чистоты.

За одну неделю выявлено и пресечено 605 фактов нарушения правил благоустройства и чистоты.

В частности:

561 факт нарушения правил благоустройства;

44 факта загрязнения мест общего пользования.

Чистота — это не только показатель ухоженности окружающей среды, но и отражение культуры каждого гражданина и его ответственности перед обществом. Соблюдение чистоты в общественных местах, выполнение требований благоустройства и бережное отношение к окружающей среде — общая обязанность каждого из нас.

Работа в данном направлении будет продолжена, а соблюдение требований чистоты останется на постоянном контроле.