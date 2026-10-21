16-й полицейский класс “Жас сақшы” открыли в Алматы

В преддверии Дня Республики в школе-лицее № 210 Алматы состоялось торжественное открытие полицейского класса “Жас сақшы”. Он стал 16-м классом такого профиля в городе и объединил 24 восьмиклассника, которые решили приобщиться к традициям служения Отечеству, дисциплине и ответственности.

В церемонии приняли участие руководство департамента полиции, представители Совета генералов и ветеранского сообщества, педагоги, родители и сотрудники полиции.

Особенностью нового класса стало присвоение ему имени Ерлана Бопырбаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Эта инициатива призвана сохранить память о мужестве полицейского и передать подрастающему поколению ценности чести, долга и преданности своему делу.

В рамках мероприятия учащиеся приняли торжественную присягу юных стражей порядка. Для гостей также выступили сотрудники полиции, творческие коллективы школы и оркестр департамента полиции. Были организованы тематические экспозиции, знакомящие школьников с работой полицейских подразделений и современными техническими средствами.

Начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что открытие класса — важный шаг в воспитании подрастающего поколения на принципах патриотизма, дисциплины и уважения к закону.

— Для нас важно, чтобы молодежь с ранних лет понимала значение закона и порядка, осознавала ответственность перед обществом и своей страной. Класс “Жас сақшы” — это не просто знакомство с профессией полицейского. Это возможность воспитывать в ребятах гражданскую ответственность, уважение к людям, готовность помогать и защищать тех, кто нуждается в поддержке. Особое значение имеет то, что класс носит имя нашего коллеги Ерлана Бопырбаева, погибшего при исполнении служебного долга. Его имя будет напоминать школьникам о мужестве, верности присяге и высокой ответственности перед обществом. Уверен, что знания, полученные здесь, и поддержка педагогов помогут ребятам вырасти достойными гражданами своей страны, — отметил Айдын Кабдулдинов.

Работа по развитию классов “Жас сақшы” направлена на укрепление взаимодействия полиции и образовательных организаций, формирование правовой культуры молодежи и воспитание ответственного отношения к вопросам общественной безопасности.