Наркотики в печенье: МВД задержало участников наркомагазина

Министерством внутренних дел принимается комплекс соответствующих мер по ликвидации наркомагазинов.

В поле зрения оперативников попал интернет-магазин "Пепе", посредством которого в столице был налажен устойчивый канал распространения наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно со Службой государственной охраны одновременно на съемных квартирах задержаны пять мужчин старше 30 лет.

Преступная схема действовала по иерархии "организатор - фасовщик - складмен - закладчик". Фигуранты круглосуточно снабжали потребителей наркотиками каннабисной группы: марихуаной, гашишем, смолой каннабиса и другими видами наркотических средств.

- Особый интерес полиции привлекло то, что в предлагаемом ассортименте были печенья с начинкой из смолы каннабиса. Изъято 238 штук необычных кондитерских изделий весом по 100 г каждое.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято около 12 кг различных наркотиков, в том числе свыше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса.

Кроме того, изъяты крупные суммы наличных денег, банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумирования и фасовки, цветная изолента, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о сбыте наркотиков.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемые взяты под стражу.

МВД продолжит целенаправленную работу, уделяя особое внимание ликвидации наркошопов и перекрытию каналов поставки наркотиков, - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.