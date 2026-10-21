Министр внутренних дел Казахстана принял участие в конференции ООН в Вене

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов принял участие в 13-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, прошедшей в столице Австрии.

Международный форум объединил представителей более 130 государств для обсуждения совместных мер противодействия организованной преступности, наркотрафику, торговле людьми и современным киберугрозам.

В ходе конференции казахстанская делегация представила позицию страны по ключевым вопросам международной безопасности и укрепления правоохранительного сотрудничества.

Важной частью визита стали двусторонние переговоры министра с руководством ООН и Австрии.

На встрече с заместителем генерального секретаря ООН - исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Моникой Джумой обсуждены вопросы противодействия киберугрозам, наркобизнесу и транснациональной преступности. Особое внимание уделено подготовке к проведению организуемой при поддержке ООН международной конференции по борьбе с киберпреступностью, которая состоится в ноябре в городе Астане.

Также Ержан Саденов провел переговоры с федеральным министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером. Ключевыми темами стали миграционное взаимодействие, профилактика правонарушений, обмен положительным опытом, внедрение современных полицейских технологий, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между министерствами двух стран.

Состоявшиеся встречи подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении международного партнерства, совместном противодействии преступности и обеспечении неотвратимости наказания.