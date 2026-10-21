На участке автодороги Конаев - Баканас вводят контроль средней скорости

С 21 октября на участке автодороги Конаев - Баканас начнет работать система контроля средней скорости.

- С 21 октября, с 00:00, на участке автодороги Конаев - Баканас начнет работать система контроля средней скорости. Протяженность контролируемого участка - 38 километров 965 метров.

Важная особенность этого участка - переменный скоростной режим. Это значит, что разрешенная скорость на разных отрезках дороги разная. Поэтому будьте особенно внимательны к дорожным знакам и соблюдайте скоростные ограничения на каждом отрезке пути.

Напоминаем, как работает система. Камеры фиксируют время, когда автомобиль проезжает контрольные арки в начале и конце участка. По расстоянию и времени в пути система рассчитывает среднюю скорость. Поэтому сбросить скорость только перед камерой не получится: если вы превысили допустимую скорость на участке, нарушение будет зафиксировано.

Наша цель - не наказать. Мы хотим, чтобы водители держали безопасную скорость на всем пути, а не только перед камерой. Превышение скорости остается одной из главных причин тяжелых аварий на трассах.

Берегите себя и своих пассажиров! - отметила заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.