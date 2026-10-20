Чемпионка мира провела мастер-класс для полицейских перед чемпионатом МВД РК в СКО

Команда из восьми сотрудников департамента полиции Северо-Казахстанской области готовится выступить на чемпионате МВД Республики Казахстан по рукопашному бою. Состязания пройдут с 27 по 29 октября в Павлодаре.

В рамках подготовки к выступлению для спортсменов в погонах организовали мастер-класс с участием чемпионки мира по боксу, инспектора специального отряда быстрого реагирования ДП СКО Натальи Богдановой.

Мастер-класс привлек внимание воспитанников ДЮСШ имени Винокурова. Тренировка с полицейскими переросла в неформальное общение, которое, возможно, поможет кому-то из юных спортсменов определиться с будущей профессией.

Как отметил заместитель начальника ДП СКО Абылгазы Габдуллин, мастер-класс с чемпионкой — это не только возможность постичь секреты мастерства, но и вдохновляющий пример успеха, которого можно достичь благодаря труду и упорству.