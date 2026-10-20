В Туркестане состоялась презентация документальных фильмов, посвященных жизненному пути и подвигу двух граждан, героически погибших при исполнении служебного долга и защите безопасности страны, — военнослужащего Сапара Досбола Еркинбекулы и лейтенанта полиции Мейрамбека Рахматуллаева.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Галымжан Куашбаев, заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, первый заместитель начальника департамента КНБ по Туркестанской области Талгат Мелдешов, заместитель командира воинской части № 5574 Национальной гвардии Алишер Турсынбаев, а также родные и близкие погибших.

В рамках презентации зрителям представили два документальных фильма: “Тағдырды талқандаған — терроризм”, посвященный молодому военнослужащему Сапару Досболу Еркинбекулы, погибшему во время террористического акта в Актобе, и “Қаралы күннің — қаһарманы”, рассказывающий о лейтенанте полиции Мейрамбеке Рахматуллаеве, погибшем в результате террористического акта в Алматы.

В фильмах раскрываются трагические последствия терроризма, боль утраты, которую переживают семьи погибших, а также мужество и самоотверженность людей, отдавших свои жизни ради безопасности граждан и мирного будущего страны.

Во время мероприятия выступил Галымжан Куашбаев, который рассказал о жизненном пути и поступках двух героев.

— Один героически погиб во время прохождения воинской службы, другой — пытаясь остановить вооруженного преступника. Несмотря на то что жизнь обоих была короткой, они оставили после себя неизгладимый след, стали примером мужества и заслужили достойную память, — отметил он.

Своими воспоминаниями о сыновьях поделились и родители героев. Они рассказали об их жизненном пути, человеческих качествах и стремлении служить своей стране. Искренние и трогательные истории родителей глубоко затронули сердца участников мероприятия, напомнив о высокой цене героизма и бесценности мирной жизни.

Главная цель встречи — увековечить память о двух героях, передать подрастающему поколению пример мужества, самоотверженности и верности долгу, а также содействовать профилактике экстремизма и терроризма.