Более 3 600 человек проверили в рамках ОПМ "Безопасный дом" в Астане

В рамках реализации концепции “Закон и порядок” в столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасный дом”, направленное на укрепление общественной безопасности и обеспечение правопорядка.

Основная цель мероприятия — предупреждение правонарушений, обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в жилых домах и на дворовых территориях, а также создание безопасных условий проживания для граждан.

В рамках ОПМ сотрудники полиции проводят комплексные проверки жилых домов, квартир, сдаваемых в аренду, общежитий, хостелов и гостиниц. Кроме того, проверяются места проживания лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. С ними проводят разъяснительные беседы о необходимости соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений.

В ходе мероприятия по месту жительства проверено более 3 600 лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. Выявлено более 600 нарушений миграционного законодательства, зафиксировано 28 фактов нарушения правил хранения оружия, а также задержано более 190 лиц без определенного места жительства.

Сотрудники полиции призывают граждан соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, принимать меры по обеспечению безопасности в жилых домах и своевременно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях.

Проведение подобных мероприятий направлено на предупреждение правонарушений, повышение уровня защищенности граждан и создание безопасной среды для жителей столицы.