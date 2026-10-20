Дроны на службе дорожной безопасности: полиция контролирует трассы Актюбинской области

Полицейские усилили меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

В рамках масштабной профилактической работы, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции начали использовать дроны для воздушного наблюдения за дорожной обстановкой.

Патрульная полиция применяет беспилотные аппараты на участках республиканских трасс с интенсивным движением и повышенной аварийностью.

По данным полиции, с начала года в области зарегистрировано 1 497 дорожно-транспортных происшествий. При этом 80% аварий на трассах республиканского значения произошли из-за выезда водителей на полосу встречного движения. В связи с этим при воздушном патрулировании особое внимание уделяется выявлению таких нарушений.

С начала года с помощью дронов в регионе выявлено более 600 водителей, выехавших на встречную полосу.

— Сегодня полиция оснащена дронами. Эти устройства особенно эффективны при патрулировании загородных трасс. Водители, совершившие опасные маневры и выехавшие на встречную полосу, привлекаются к ответственности. Одновременно мы проводим с ними разъяснительную работу, напоминая, что соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности всех участников движения, — отметил заместитель начальника управления административной полиции ДП Актюбинской области Еркин Отеген.

Полиция напоминает, что выезд на полосу встречного движения влечет административную ответственность в виде лишения водительских прав сроком на шесть месяцев.