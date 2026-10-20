Более 230 гр марихуаны изъяли в ходе двух операций в Мангистауской области
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора-2026” сотрудники департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ и бойцами специальных подразделений “Арлан” и “Бүркіт” пресекли два факта незаконного оборота наркотических средств.
В Мунайлинском районе полицейские при участии служебной собаки Кира остановили автомобиль BMW, в котором находились двое мужчин.
В ходе личного обыска у одного из них обнаружили и изъяли сверток с марихуаной массой 34,6 гр.
Водитель автомобиля по решению суда лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет. У второго мужчины, согласно заключению медицинского освидетельствования, установлено состояние наркотического опьянения. Он привлечен к ответственности.
В тот же день в Жанаозене сотрудники полиции провели обыск в одном из частных домов.
В ходе обыска в гараже и хозяйственных помещениях обнаружили и изъяли многочисленные свертки и пакеты с марихуаной общей массой 198,37 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Таким образом, в результате двух оперативных мероприятий полицейские изъяли 232,97 гр марихуаны.
По обоим фактам продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных причастных лиц.
Полиция продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Расследование продолжается.