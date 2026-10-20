Столичный полицейский завоевал бронзу на финале Кубка мира по рукопашному бою в Турции

Сотрудник департамента полиции города Астаны вошел в число призеров международного турнира, объединившего 410 спортсменов из 40 стран мира.

С 16 по 18 октября в городе Бурса (Турция) прошел финал Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Казахстан на престижном международном турнире представили спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной.

В весовой категории свыше 95 килограммов бронзовую медаль завоевал Мурат Исмагамбетов — помощник начальника департамента полиции города Астаны по физической подготовке и спорту. Он выступал на соревнованиях в составе спортивного клуба МВД “ARLAN”.

Мурат Исмагамбетов стал единственным представителем Министерства внутренних дел в составе сборной Казахстана.

Бронзовая медаль финала Кубка мира — результат упорной подготовки, силы характера и высокого спортивного мастерства. Успех сотрудника столичной полиции подтверждает, что служба, физическая подготовка и стремление к спортивным достижениям идут рука об руку.

Департамент полиции города Астаны поздравляет Мурата Исмагамбетова с достойным результатом и желает новых побед, крепкого здоровья и дальнейших успехов на спортивной арене!