Два факта незаконного складирования отходов пресекли в Павлодаре

В рамках экологической инициативы “Таза Қазақстан” в Павлодаре продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений экологических требований.

В ходе профилактических мероприятий пресечены два факта незаконного складирования отходов вне специально отведенных для этого мест.

Первый факт установлен в ходе мониторинга территории. Зафиксировано складирование отходов в месте, не предназначенном для их накопления или захоронения.

Второй факт выявлен с помощью камер ЦОУ. На видеозаписи зафиксировано нарушение экологических требований со стороны водителя грузового автомобиля, который выгрузил отходы в неустановленном месте.

Собранные материалы направлены в департамент экологии по Павлодарской области для рассмотрения и принятия соответствующих мер в пределах компетенции.

Полиция напоминает: выбрасывание и складирование мусора в неустановленных местах наносит вред окружающей среде, загрязняет территории и негативно влияет на санитарное состояние населенных пунктов.

Профилактические рейды и мероприятия по выявлению и пресечению экологических правонарушений в рамках инициативы “Таза Қазақстан” продолжаются.