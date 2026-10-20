22-й полицейский класс "Жас сақшы" открылся в Туркестанской области

В школе № 1 села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области состоялось торжественное открытие 22-го полицейского класса “Жас сақшы”, которому присвоено имя ветерана органов внутренних дел Акимбая Шындалиева.

Акимбай Шындалиев посвятил службе в органах внутренних дел почти 25 лет. Он родился в 1938 году в Отрарском регионе. За годы службы зарекомендовал себя как честный и высококвалифицированный специалист, был признан лучшим сотрудником МВД РК и награжден рядом медалей. В 1994 году вышел на пенсию.

Класс открыт в целях увековечения памяти ветерана, чей жизненный путь и заслуги перед страной служат достойным примером для подрастающего поколения.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по работе с личным составом Департамента полиции Туркестанской области Есенгелди Шалабаев, заместитель акима района Айдос Кулмаханов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Туркестанской области Оспангазы Жанкожаев, сотрудники полиции, педагоги и учащиеся.

В ходе торжественной церемонии юные стражи приняли присягу. Гости ознакомились с выставкой творческих работ школьников и торжественно перерезали ленточку в честь открытия нового класса. Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями учащихся.

В Туркестанской области на системной основе ведется работа по открытию классов “Жас сақшы”, направленная на формирование правовой культуры подрастающего поколения и укрепление принципа “Закон и порядок”.