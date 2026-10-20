Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества с голосованием в мессенджерах

В Северо-Казахстанской области участились случаи мошенничества с использованием мессенджеров. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбой проголосовать за участника якобы детского конкурса, прикрепляя ссылку. По такой схеме в регионе уже зарегистрировано 14 фактов мошенничества.

Сообщения поступают от имени знакомых и могут содержать формулировки: "Проголосуй за Сашу (Савенко)" или "Наша девочка участвует в конкурсе". Однако имя и содержание сообщения могут меняться.

Переход по ссылке может привести к взлому аккаунта. Получив доступ к мессенджеру, мошенники рассылают контактам владельца сообщения с просьбой срочно перевести деньги. Например, они могут просить одолжить 80 тысяч тенге, обещая вернуть сумму вечером. Если получатель откликается, злоумышленники ссылаются на якобы возникшие финансовые трудности и отправляют реквизиты для перевода.

При этом настоящий владелец аккаунта может потерять к нему доступ и не знать, что от его имени ведется переписка.

— По данным управления по противодействию киберпреступности, в СКО зарегистрировано уже 14 фактов мошенничества по такой схеме. Уязвим любой мессенджер, в том числе популярный WhatsApp. Важно помнить: аккаунт вашего знакомого может быть взломан. Даже если вы доверяете человеку, не переходите по сомнительным ссылкам. Позвоните ему по обычной телефонной связи и уточните, действительно ли он отправлял сообщение, — предупредил первый заместитель начальника ДП СКО Алибек Кужахметов.

Полицейские также призывают не открывать ссылки на якобы фотографии, даже если сообщение приходит от знакомого и сопровождается вопросами вроде: "Посмотри, это не ты на фото?" Такие ссылки могут вести на ресурсы, содержащие вредоносное программное обеспечение.

Полиция рекомендует внимательно относиться к сообщениям в мессенджерах, не переходить по подозрительным ссылкам и обязательно перепроверять просьбы о переводе денег по другому каналу связи.