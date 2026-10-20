Криминальный "тандем": В Караганде задержали мужчину и женщину за кражу чужих велосипедов

В Караганде сотрудники Юго-Восточного отдела полиции раскрыли серию краж велосипедов. В течение пяти дней пострадали трое горожан, а общий ущерб превысил 300 тысяч тенге.

После поступления заявлений от потерпевших оперативники провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате задержали предполагаемых преступников — местных жителей в возрасте 33 и 29 лет.

Как установили полицейские, мужчина и женщина передвигались вместе, рассчитывая, что пара с велосипедом не вызовет подозрений у прохожих и не привлечет внимания полиции.

В отношении задержанных начато досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют их возможную причастность к другим аналогичным эпизодам, совершенным на территории города.

Полиция напоминает: не оставляйте велосипеды, самокаты и детские коляски без присмотра в подъездах и возле магазинов. Используйте надежные противоугонные замки и не полагайтесь только на наличие камер видеонаблюдения.