Более 11 тысяч нарушений правил благоустройства пресекли в области Абай

Чистота — общая ответственность, а общественный порядок — зеркало цивилизованного общества. Руководствуясь этим принципом, сотрудники подразделений общественной безопасности области Абай в рамках инициативы “Таза Қазақстан” систематически проводят работу по улучшению санитарного состояния населенных пунктов и обеспечению соблюдения правил благоустройства.

С начала года на территории области в ходе более 2 760 рейдовых мероприятий пресечено 11 598 правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства населенных пунктов.

Цифровые технологии — эффективный инструмент контроля за чистотой. Для укрепления общественного порядка активно используются камеры видеонаблюдения. С их помощью выявлено 1 355 фактов загрязнения общественных мест. Применение современных цифровых инструментов позволяет своевременно фиксировать правонарушения и повышать эффективность мер по их предупреждению.

Кроме того, на территории области выявлено и ликвидировано 78 стихийных свалок.

“Таза Қазақстан” — общая инициатива, отражающая уважение каждого гражданина к родному краю. Сохранение чистоты общественных мест, соблюдение требований благоустройства и бережное отношение к природе — наша общая обязанность.