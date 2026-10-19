Более 2000 брошюр против интернет-мошенничества раздали жителям области Жетысу

Сотрудники полиции продолжают масштабную профилактическую работу, направленную на предупреждение интернет-мошенничества и повышение цифровой грамотности населения.

В день массового посещения коммунального рынка Талдыкоргана полицейские провели информационно-разъяснительную акцию. Стражи порядка общались с жителями и гостями города, рассказывали о распространенных схемах обмана и объясняли, как распознать мошенников.

Особое внимание уделили звонкам от лжесотрудников банков и правоохранительных органов, фальшивым инвестициям и подозрительным ссылкам. Гражданам напомнили о необходимости сохранять в тайне SMS-коды и данные банковских карт, не переводить деньги на неизвестные счета и проверять поступающую информацию.

В рамках акции жителям раздали более 2 000 информационных брошюр с практическими рекомендациями по защите от интернет-аферистов.

Проводя профилактические мероприятия в местах массового скопления людей, полиция стремится охватить как можно больше граждан и предупредить возможные преступления.

Полиция призывает жителей сохранять бдительность: своевременная проверка информации поможет уберечь себя и близких от мошенников и сохранить свои сбережения.