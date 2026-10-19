Масштабная выставка проектов "Kazakhstan Prevention Days – 2026" прошла в Астане

В международном центре искусственного интеллекта Alem.AI в Астане состоялась масштабная выставка проектов “Kazakhstan Prevention Days – 2026”, организованная Академией управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

На мероприятии представили около 60 инновационных проектов, направленных на профилактику правонарушений, укрепление общественной безопасности и внедрение современных цифровых технологий.

Выставка организована в рамках реализации инициатив Главы государства по развитию искусственного интеллекта и во исполнение поручения Министра внутренних дел. Ее главная цель — формирование современной системы безопасности, основанной на раннем выявлении потенциальных угроз и приоритете предупреждения правонарушений, а не борьбы с их последствиями.

В масштабном мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, департаментов полиции, местных исполнительных органов, высших учебных заведений, неправительственных организаций, IT-специалисты и молодые разработчики. Они представили общественности технологические решения и практические проекты, направленные на обеспечение общественной безопасности.

Выступая на мероприятии, заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан Айдар Сайтбеков подчеркнул значение искусственного интеллекта и цифровых технологий для совершенствования деятельности полиции, а также отметил необходимость развития профессиональных кадров.

— Создание безопасного общества зависит от нас самих. Профилактика — это ответственность не только полицейских, но и каждого гражданина. Искусственный интеллект и цифровые возможности открывают большие перспективы для системы внутренних дел. В дальнейшем полиция должна не только опираться на технологические процессы, но и использовать их в работе как дополнительный инструмент, — отметил Айдар Сайтбеков.

Ключевой особенностью выставки стал акцент на применении искусственного интеллекта, анализа больших данных (Big Data), видеоаналитики и цифрового мониторинга в профилактике правонарушений.

В технологической демозоне представили ряд инновационных проектов, направленных на предупреждение преступлений, повышение безопасности граждан и совершенствование работы правоохранительных органов.

В частности, система “AiMap” предназначена для раннего выявления признаков вовлечения детей в опасную цифровую среду. Платформа “E-Bagdar” направлена на оперативное распространение информации о розыске без вести пропавших граждан, особенно детей.

Проект “SafeRail Qazaqstan”, призванный повысить безопасность в общественных местах, предусматривает применение технологий видеоаналитики на железнодорожных вокзалах. Система позволяет выявлять подозрительные ситуации, оставленные без присмотра предметы и разыскиваемых лиц.

Платформа “JOLScan” направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности транспортной инфраструктуры за счет выявления дефектов дорожного покрытия.

На выставке также уделили особое внимание противодействию киберпреступности и интернет-мошенничеству. В частности, представили технологическое решение, позволяющее блокировать мошеннические телефонные звонки до их поступления абоненту.

Кроме того, был представлен интерактивный симулятор “CIMM.PRO”, предназначенный для формирования у граждан навыков распознавания психологических приемов мошенников и правильного реагирования на подозрительные звонки.

Эти проекты продемонстрировали возможности современных технологий в предупреждении преступлений и подчеркнули важность профилактической работы в сфере цифровой безопасности.

Одним из важных направлений мероприятия стала защита прав несовершеннолетних, профилактика домашнего насилия и обеспечение цифровой безопасности детей.

В этой сфере были представлены проекты “Біз жақынбыз 2.0”, “Қауіпсіз отбасы – қауіпсіз қоғам”, “AL-JAN”, “SENIM TECHNOLOGIES” и “Цифрлық иммунитет”. Эти инициативы направлены на раннее выявление потенциальных угроз в семье, совершенствование механизмов защиты граждан и предупреждение бытового насилия. Проект “Цифрлық иммунитет” также призван формировать у детей и подростков навыки безопасного поведения в интернете, повышать их цифровую грамотность, учить распознавать опасную информацию и противостоять различным онлайн-угрозам.

В рамках мероприятия состоялась и фотовыставка, организованная Министерством внутренних дел Республики Казахстан и посвященная повседневной службе сотрудников правоохранительных органов.

В экспозиции была отражена деятельность участковых инспекторов, сотрудников патрульной полиции и спасателей по обеспечению общественной безопасности. Фотографии демонстрировали работу по ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и защите детей.

Основная цель фотовыставки — укрепление правосознания граждан, формирование культуры нетерпимости к правонарушениям и широкое продвижение в обществе принципа “Закон и порядок”.

Выставка “Kazakhstan Prevention Days – 2026” объединила не только отечественных специалистов, но и международных экспертов и зарубежных партнеров.

В мероприятии приняли участие представители Германии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые поделились опытом в сфере обеспечения общественной безопасности, совершенствования профилактики правонарушений и применения современных технологий.

В ходе международного обмена опытом особое внимание уделили противодействию киберпреступности, внедрению инновационных решений в правоохранительную деятельность и повышению эффективности профилактической работы.

Выставка “Kazakhstan Prevention Days – 2026” объединила на одной площадке инициативы Министерства внутренних дел, направленные на совершенствование профилактики правонарушений, цифровизацию деятельности полиции и развитие инновационных подходов к обеспечению общественной безопасности.