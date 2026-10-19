В Казахстане пресечено свыше 15,8 тысячи нарушений миграционного законодательства

С 5 по 16 октября на территории Казахстана проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Нелегал”, направленное на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также усиление контроля за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания в стране.

В рамках мероприятия сотрудники полиции провели профилактическую работу с физическими и юридическими лицами, разъяснив требования миграционного законодательства и ответственность за их нарушение. Особое внимание уделили вопросам предоставления жилья иностранцам, соблюдения порядка их регистрации и недопущения незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

Кроме того, проверили места компактного проживания иностранных граждан, строительные объекты, рынки, предприятия и организации, использующие труд иностранных работников.

По итогам операции пресечено свыше 15,8 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства.

За нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 7 595 иностранцев, за незаконное осуществление трудовой деятельности — еще 3 899. В отношении 815 работодателей приняты меры за привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Также к ответственности привлечены 3 533 физических и юридических лица, своевременно не уведомивших органы внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан.

Судами вынесено 2 243 решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства за пределы Казахстана. Еще 2 479 иностранцам, дальнейшее пребывание которых признано нежелательным, сокращены сроки нахождения в стране.

В принудительном порядке выдворены 236 иностранных граждан. Всем им запрещен въезд в Казахстан сроком на пять лет.

В ходе проверок также установлены 14 иностранцев, незаконно пересекших государственную границу. По данным фактам совместно с пограничной службой проводится расследование.

Кроме того, задержаны 62 иностранных гражданина, находившихся в розыске и скрывавшихся на территории Казахстана от правоохранительных органов своих государств.

Анализ выявленных нарушений показывает, что одной из основных причин незаконной миграции остается стремление отдельных граждан получить быструю прибыль в обход установленных законом требований.

В ряде случаев именно граждане Казахстана способствуют незаконному въезду иностранцев, организуют их пребывание в стране, предоставляют жилье и привлекают к трудовой деятельности без необходимых разрешительных документов.

Так, в Алматинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации незаконной миграции и предоставлении жилья иностранцам, нарушившим миграционное законодательство. Аналогичные факты выявлены в Жамбылской и Павлодарской областях.

Особое внимание в ходе операции уделили пресечению незаконного использования иностранной рабочей силы.

К примеру, в Шымкенте на одном из строительных объектов выявлено около 40 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений.

Подобные нарушения установлены в Алматы, а также Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Во всех случаях в отношении иностранных работников и работодателей приняты предусмотренные законодательством меры.

Помимо этого, начаты расследования в отношении 10 работодателей, которые в течение года два и более раз нарушили установленный порядок привлечения иностранной рабочей силы. За неоднократные нарушения им грозит уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отдельное внимание уделили иностранным гражданам, систематически нарушающим общественный порядок и проявляющим неуважение к установленным в стране нормам поведения.

В частности, речь идет о лицах, неоднократно совершавших правонарушения, не связанные с миграционным законодательством, в том числе допускавших нецензурные высказывания и другие нарушения общественного порядка.

В отношении таких граждан полиция направила в суды 31 ходатайство о выдворении за пределы Казахстана. Соответствующие меры инициированы в Шымкенте, Алматы, а также Абайской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской и Туркестанской областях.

В случае принятия судами решений о выдворении указанным иностранцам будет запрещен въезд на территорию Казахстана сроком на пять лет.

Полиция продолжает системную работу по предупреждению и пресечению нарушений миграционного законодательства, выявлению каналов незаконной миграции и привлечению к ответственности лиц, способствующих противоправной деятельности.

Соблюдение законов Республики Казахстан является обязательным для всех, кто находится на территории страны, независимо от гражданства.