Более 2,5 кг наркотических и психотропных веществ изъяли наркоборцы у 28-летнего мужчины, подозреваемого в распространении запрещенных веществ через закладки.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в Кокшетау пресекли деятельность так называемого склада-фасовщика наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к незаконному обороту наркотических средств 28-летнего уроженца Петропавловска.

По данным оперативников, в августе мужчина специально приехал в Кокшетау для распространения наркотиков через закладки. Ранее он занимался аналогичной незаконной деятельностью в Петропавловске, а затем расширил ее географию, охватив также Костанай и Кокшетау.

В Кокшетау подозреваемый арендовал квартиру, которую использовал в качестве склада. Здесь он хранил и фасовал запрещенные вещества на разовые дозы, после чего размещал их в тайниках. По предварительным данным, за день мужчина мог делать от 100 до 200 закладок, а оплату за свою деятельность получал в криптовалюте.

Как установили полицейские, со временем фигурант перешел от работы обычным закладчиком к роли складского фасовщика. Он получал крупные партии запрещенных веществ, расфасовывал их и готовил к дальнейшему сбыту.

Во время задержания и последующего обыска по месту жительства полицейские обнаружили целый ассортимент наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъяты 320 гр марихуаны, 370,83 гр гашишного масла, 787,07 гр гашиша, а также 141 пакетик и два полиэтиленовых свертка с психотропным веществом а-PVP общим весом 1 кг 80 гр.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Согласно санкции статьи, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.