Благодаря слаженным действиям сотрудников криминальной полиции Ново-Майкудукского отдела города Караганды и таксиста удалось предотвратить крупное интернет-мошенничество.

Злоумышленникам почти удалось похитить 3 млн тенге у 68-летней сельчанки, однако бдительность полицейских и своевременная реакция таксиста помогли уберечь пенсионерку от потери денег.

Эта история, ставшая уже, к сожалению, типичной для нашего времени, началась с телефонного звонка. Неизвестные, представившись бывшими коллегами пострадавшей, посеяли в ее душе тревогу, настаивая на немедленной "проверке счетов". Далее в ход пошел мессенджер WhatsApp, где на связь вышел некий "Марат", выдававший себя за сотрудника службы безопасности одного из банков. Под предлогом защиты средств он давил на страхи пожилой женщины, узнав о наличии у нее крупной суммы — 3 млн тенге — на депозите в банке.

Введенная в заблуждение пенсионерка, доверившись лжесотруднику, выполнила все его инструкции, включая снятие всей суммы наличными. Далее последовало указание перевезти деньги в Алматы через междугороднее такси, для чего женщина направилась к торговому дому. Однако в этот момент проявилась та самая цепь случайных, но роковых для мошенников обстоятельств. Водитель такси, заподозрив неладное, связался с полицией, сообщив о своих подозрениях и конечном адресе. Оперативное прибытие сотрудников криминальной полиции прервало этот опасный этап мошеннической схемы. Деньги были спасены, материальный ущерб гражданке не нанесен.

Этот случай является ярким напоминанием о том, насколько изощренными становятся методы интернет-мошенников, и о необходимости постоянной бдительности, особенно среди старшего поколения. Полицейские в очередной раз подчеркивают: настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов или представители работодателей никогда не станут связываться с вами через мессенджеры с требованиями о переводе или передаче денежных средств. Любая информация о ваших банковских счетах и депозитах, а также коды из СМС — это конфиденциальные данные, которые нельзя сообщать никому.

В связи с участившимися случаями мошенничества полиция настоятельно призывает всех граждан незамедлительно прерывать любые подозрительные разговоры, не поддаваться на уловки аферистов и сразу сообщать о попытках обмана по номеру "102" или в ближайшее отделение полиции. Крайне важно проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками, разъясняя им правила безопасности при общении по телефону и в интернете.