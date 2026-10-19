Спортивный марафон "Закон и порядок" объединил молодежь и полицейских в Актау

В Актау по инициативе департамента полиции Мангистауской области состоялся спортивный марафон “Закон и порядок — основа безопасного общества”.

Основная цель мероприятия — укрепление принципа “Закон и порядок”, популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом.

В марафоне приняли участие руководство и сотрудники департамента полиции, студенты Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, а также представители спортивной сферы.

На церемонии открытия заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области Алмас Мукан пожелал участникам удачи и подчеркнул важную роль спорта в формировании дисциплины, выносливости и командного духа.

Участники марафона соревновались в беге в трех возрастных категориях. По итогам соревнований победители и призеры, показавшие лучшие результаты, были награждены, а всем участникам вручены памятные медали.

Проведение подобных спортивных мероприятий способствует укреплению взаимодействия между сотрудниками полиции и молодежью, популяризации здорового образа жизни и формированию в обществе культуры законности и правопорядка.